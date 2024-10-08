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Milton Kasırgası Kategori 5'e Yükseldi, Florida'da Tahliye Emirleri Verildi

Milton Kasırgası Kategori 5'e Yükseldi, Florida'da Tahliye Emirleri Verildi
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Güney Florida'da Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesiyle birlikte federal ve eyalet yetkilileri tahliye emirleri açıkladı. Florida sakinleri, afete hazırlıklı olmaları için uyarıldı.

KATEGORİ 5 seviyesine ulaşan Milton Kasırgası, Güney Florida'da endişeye neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaleti yetkilileri, Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından tahliye emirlerini duyurdu.

Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği belirtilen kasırgayla ilgili uyarıda bulundu. Guthrie, bölgenin zamanında terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" söyledi.

Yetkililer, tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını ifade ederken, eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısı yaptı.

Meteorologlar da karaya doğru hızla ilerleyen kasırganın zararının büyük olabileceğini belirterek, bölgede yaşayanların acilen önlem alması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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