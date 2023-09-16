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Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya yardım malzemelerini teslim etti

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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya TGC Sancaktar ve Bayraktar gemileriyle gönderilen yardım malzemelerinin Libyalı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya TGC Sancaktar ve Bayraktar gemileriyle gönderilen yardım malzemelerinin Libyalı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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