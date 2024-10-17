Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO'yu Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti'nin ardından NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Zeki Gümrükçü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan NATO Türk Askerİ Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Zeki Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.