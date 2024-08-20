Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malezya'da temaslarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, temasları kapsamında Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.

Bakan Güler'in temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da temaslara devam ediyor. Dün Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim tarafından kabul edilen Bakan Yaşar Güler bugün de Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı. Askeri törenle karşılanan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şeref Kıtası'nı selamlamasının ardından Bakanlık'taki Şeref Defteri'ni imzaladı" denildi.