Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kazakistan'da Astana Merkez Camisi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Astana Merkez Camisi'ni ziyaret etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Astana Merkez Camisi'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile gittiği Kazakistan'da Astana Merkez Camisi'ni gezerek cami hakkında bilgi aldı" ifadeleri yer aldı.