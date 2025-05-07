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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti ve Kamerun Dış İlişkiler Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Dış İlişkiler Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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