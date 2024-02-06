Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirerek İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.