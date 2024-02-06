Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya