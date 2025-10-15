Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya ve Bulgaristan Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO Karargahında Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya