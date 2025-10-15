Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya ve Bulgaristan Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.