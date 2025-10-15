Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya ve Bulgaristan Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya ve Bulgaristan Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO Karargahında Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'deki yarışmadan uyarlanan program Müslüman ülkeyi karıştırdı

Türkiye'deki yarışmadan uyarlanan program Müslüman ülkeyi karıştırdı
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.