Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü! Suriye'nin kuzeyinde terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı - Haberler

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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü! Suriye'nin kuzeyinde terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı

AA - Sarp Özer - Dünya
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceğini, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, gıda krizi ve tarım ürünlerinin güvenli nakli ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı.

Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Gıda krizi konusunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde durulan görüşmede ayrıca Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak da Bakan Akar tarafından bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Akar ayrıca bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereğini hatırlattı.

AA / Sarp Özer - Dünya

Hulusi Akar Suriye Rusya Dünya Güncel Haberler

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