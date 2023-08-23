Milas'ta Roma dönemine ait tarihi madalyon ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Milas İlçesi Hacıapti Mahallesinde bir şahsın elinde Roma dönemine ait tarihi bir madalyon bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi edinildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada madalyon ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas İlçesi Hacıapti Mahallesinde M.D. isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait madalyon bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; bir adet Roma dönemine ait gümüş madalyon ele geçirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA