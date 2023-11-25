Milano'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da Filistin'e destek ve dayanışma mitingi düzenlendi.

Milano ve çevresinde yaşayan Filistin toplumu ile Filistin davasına destek veren İtalyanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından tepkilerini göstermek üzere üst üste 7. haftada da bir araya geldi.

Önceki haftalarda Milano'nun ana arterlerinde yürüyüş düzenleyen Filistin yanlıları, bu sefer kent merkezindeki Sforzesco Kalesi önündeki mitingde bir araya geldi.

Mitingde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verildi.

Binden fazla kişinin toplandığı mitingde "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük"ün yanı sıra İsrail'in saldırılarına tepki gösterilen sloganlar atıldı.

Mitinge katılan göstericilerden İtalyan Stefano Paltrinieri, AA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç siyonist soykırımı devam ediyor ve bu nedenle burada olmak doğru bir şey. Dünyanın her yerinde meydanlara inilmesi, Gazze'de ateşkesi getirdi. Aksi takdirde bu mümkün olmazdı. Hem ahlaki hem de siyasi nedenlerden burada olmak gerekiyor." dedi.

Bir diğer İtalyan vatandaşı Alessandra Sberveglieri de "Alışveriş yapmak yerine buraya gelmeyi tercih ettik çünkü bu insanların özgür olması gerektiğine ve şu anda yaşanan soykırımın durması gerektiğine inanıyoruz. Filistin halkıyla dayanışma için buradayız." diye konuştu.

Adriano Sberveglieri de Gazze'de ve Filistin'de yaşananların böyle devam etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Şu anda insani boyutu aşan işler yapılıyor. (İsraillilerin) Onların yaptıkları insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.

İktidarıyla muhalefetiyle ülkesinin bu konuda izlediği siyaseti de eleştiren Sberveglieri, "İtalya'nın çok kötü bir rol oynadığına ve hiçbir şey yapmadığına inanıyorum. Filistin halkını destekleyen sol partiler dahi bir şey yapmıyor. Bu uzun yıllardır yaşanmayan bir durum. 70'li ve 80'li yıllarda Filistin halkı, Komünist Parti tarafından destekleniyordu. Şimdi ise Demokratik Parti var ama bir şey yapılmıyor, bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Filistin'e destek gösterisi olaysız sona erdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.