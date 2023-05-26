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Mikonos Adası'nda Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 3 Ölü, 12 Kayıp

Mikonos Adası'nda Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 3 Ölü, 12 Kayıp

Dünya Haberleri

Mikonos Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de kaybolduğu duyuruldu.

Mikonos Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de kaybolduğu duyuruldu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Mikonos Adası'nın kuzeydoğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun battığı belirtildi.

Haberlerde, botun batması sonucu ikisi kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Kayıplar arasında 7 yaşındaki bir çocuğun da olduğu vurgulanan haberlerde, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Botun neden battığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

Mikonos Adası Dünya Haberler

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