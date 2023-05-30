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Mikonos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi

Mikonos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi

Dünya Haberleri

Mikonos Adası açıklarında, 26 Mayıs Cuma günü düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Yunan basınındaki haberlerde, Mikonos Adası'nın kuzeydoğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu şu ana kadar 7'si kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Botta bulunan 17 kişiden 2'sinin kurtarıldığı aktarılarak, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Botun neden battığı ise henüz bilinmiyor.

Mikonos Adası açıklarında, 26 Mayıs Cuma günü düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Yunan basınındaki haberlerde, Mikonos Adası'nın kuzeydoğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu şu ana kadar 7'si kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Botta bulunan 17 kişiden 2'sinin kurtarıldığı aktarılarak, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Botun neden battığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

Mikonos Adası Dünya Haberler

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