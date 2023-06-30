Mike Pence, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Volodimir Zelenski, sırasıyla 6 Haziran ve 27 Haziran'da tahsis edilen 2.1 milyar dolar ve 500 milyon dolarlık son savunma yardım paketleri için ABD'ye teşekkür etti ve geçen yılın Şubat ayından bu yana 43.1 milyar dolara ulaşan eşi benzeri görülmemiş toplam desteği vurguladı" denildi.

ABD'nin 48'inci Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Kiev temaslarıyla ilgili basına verdiği röportajda Başkan Joe Biden'ın yönetimini eleştirerek "Amerika'nın Ukrayna'ya müdahalesini güçlü bir şekilde desteklemekle birlikte, Biden Yönetiminin bu askeri desteği sağlamakta ne kadar yavaş davrandığı konusunda bugün yine bıkkınlık duydum. Biz dünyanın en güçlü Ulusuyuz, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve onlara kazanmaları için gerekenleri sağlamalıyız" dedi.