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Mikati ve Macron Lübnan'daki Durumu Görüştü

Mikati ve Macron Lübnan'daki Durumu Görüştü
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'daki son durum ve İsrail'in saldırılarına karşı diplomatik çabaları ele aldı.

LÜBNAN Başbakanı Mikati ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'daki son durumu görüştü.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Lübnan'daki son durumu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik süren diplomatik çabaları ele aldı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmede Mikati'nin, İsrail saldırganlığının durdurulması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması ve güneydeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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