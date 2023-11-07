Midilli Adası'ndaki sığınmacılar oturma eylemi düzenledi
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Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe kampında bulunan Afrikalı sığınmacılar, vatandaşlık kayıtlarındaki karışıklığın düzeltilmesi talebiyle oturma eylemi yaptı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe kampında bulunan Afrikalı sığınmacıların, vatandaşlık kayıtlarındaki karışıklığın düzeltilmesi talebiyle oturma eylemi yaptığı bildirildi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık 100 sığınmacı, oturma eylemi düzenledi.
Sığınmacılar, Eritre kökenli olmalarına rağmen Etiyopya vatandaşı olarak kayıtlara geçmelerine tepki gösterdi.
Kayıtlardaki karışıklığın haklarını elde etmede zorluk oluşturduğunu savunan sığınmacılar, karışıklığın düzeltilmesini talep etti.
Sığınmacılar, benzer nedenlerle geçen hafta da protesto düzenlemişti.
Kaynak: AA / Dünya