Midilli Adası açıklarında batan kargo gemisinden bir cesede ulaşıldı

Midilli Adası açıklarında batan Komor bandıralı 'Raptor' adlı kargo gemisinin kayıp 13 mürettebatından birinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları kötü hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Midilli Adası açıklarında batan Komor bandıralı "Raptor" adlı kargo gemisinin kayıp 13 mürettebatından birinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, cesedin, olayın meydana geldiği noktadan geçen başka bir gemi tarafından tespit edildiği belirtildi.

Haberlerde, kurtarma çalışmalarının kötü hava şartlarına rağmen Yunan donanmasına ait bir firkateyn, bir helikopter ve 8 sahil güvenlik botuyla devam ettiği aktarıldı.

Gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hint ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edilmişti.

Yunan Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan açıklamada, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtilmişti.

Yetkililer, geminin saat 07.00'de mekanik bir sorun bildirdiğini, bir tehlike sinyali gönderdiğini ve kısa bir süre sonra Midilli'nin yaklaşık 8 kilometre güneybatısında kaybolduğunu bildirmişti.

Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgede saatte 80 kilometre hızla esen rüzgarın etkili olduğunu duyurdu.