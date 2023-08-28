Midilli açıklarında göçmen teknesi battı: En az 4 ölü

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği, olayda 18 kişiyi kurtardı.

ATİNA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Yunan ulusal yayın kuruluşu ERT, göçmenleri taşıyan bir teknenin Pazartesi günü erken saatlerde Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında batması üzerine en az dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Haberde, Yunan Sahil Güvenliği'nin olayda 18 kişiyi kurtardığı belirtildi.

ERT, Pazartesi günü Yunan makamlarının ada açıklarında benzer üç olay daha kaydettiğini ve 80 kişiyi kıyıya çıkardığını ekledi.

Yunanistan 2015 yılından bu yana Avrupa'ya yönelik mülteci ve göçmen akınında ön saflarda yer aldı ve son sekiz yılda Ege Denizi'nde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.