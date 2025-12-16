İngiliz dış istihbaratının yeni şefi: 'Barış ve savaş arasındaki alanda çalışıyoruz'

İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'in yeni şefi Blaise Metreweli ilk kez kamuya açık bir konuşma yaptı.

Teşkilatının bir dizi güvenlik sorununun üstesinden gelmeye çalıştığını söyleyen Metreweli, "Şu anda barış ve savaş arasındaki bir alanda çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasında Rusya'nın Batı'ya yönelik oluşturduğu tehditlere vurgu yaptı; "Bizi savaş eşiğinin biraz altındaki gri alan taktikleri ile sınıyorlar" diye konuştu.

İngiliz istihbarat şefi, Moskova'nın Ukrayna'nın işgalinden söz ederken "agresif, yayılmacı ve revizyonist bir Rusya tehdidi" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde Ukrayna lehine baskı kurmayı sürdüreceğini vurguladı.

Metreweli, MI6 teşkilatının başkanlık koltuğuna oturan ilk kadın yönetici.

Bu görevi 1 Ekim'de selefi ve eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'dan devraldı.

Metreweli 15 Aralık'ta yaptığı ilk konuşmasında Rusya'nın "hibrit savaş ve gri alan taktikleri" olarak adlandırdığı yaklaşımına örnek olarak Avrupa'nın farklı başkentlerindeki havalimanları ve askeri hava üslerinde insansız hava araçları belirmesi ve altyapıya yönelik siber saldırıları gösterdi.

MI6 şefi, "Zorbalama, korkutma ve manipüle etme çabalarını anlamamız önemli çünkü bu hepimizi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla itham edilen Rus kişi ve kurumlarına yönelik yeni yaptırımları hatırlatan Metreweli, "Kaos ihracatı Rusya'nın uluslararası angajman yaklaşımında bir istisna değil, sistemin özelliklerinden biri" dedi.

Batı yaptırımları Rusya'nın ekonomisini zedeledi. Ticaretinin odağını Çin ve Hindistan'a kaydırmasına yol açtı.

Ancak Putin'i tüm toprak ve Moskova'ya bağlılık talepleri karşılanana dek Ukrayna ile savaşı sürdürme kararlılığından döndüremedi.

MI6'in yeni lideri Metreweli ayrıca, "21'inci yüzyılın en büyük meydan okuması" olarak tarif ettiği teknoloji konusunda "yalnızca en güçlü teknolojileri kimin kontrol ettiği değil, aynı zamanda bunlara en büyük bilgelikle kimlerin rehberlik edeceğinin" önemli olduğunu vurguladı.

Metreweli, "Bu teknolojilerin kontrolü devletlerden şirketlere ve bazen bireylere kaydıkça gücün kendisi daha da yayılıyor ve öngörülemez hale geliyor" dedi.

İngiltere'nin yeni istihbarat şefi, Rusya tehdidine karşılık vermek için MI6'in yaptığı her şeye teknolojiyi katması gerektiğini belirtti ve özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusuna yoğunlaşmayı istediklerini açıkça ifade etti.

'M' nasıl istihbaratçı oldu?

İngiliz istihbarat servisine 1999'da katılan Metreweli, başkanlık koltuğuna oturmadan önce MI6'in Q dairesinde görev aldı.

Bu daire, James Bond'un yaratıcısı Ian Fleming'in romanlarındaki kurgu MI6 içindeki bir daireden adını alıyor ve İngiliz istihbaratının çok gizli bölümlerinden biri kabul ediliyor.

Burada çalışanlar İngiliz ajanlarının birbirleriyle yakalanmadan iletişim kurabilmesi için cihaz ve aygıtlar geliştiriyor.

Metreweli, tüm istihbarat subaylarına "yalnızca laboratuvarlarımızda değil, sahada ve işimizde de" teknoloji konusunda uzmanlaşma çağrısı yaptı:

"Bilgisayar kodu yazma konusunda insan kaynakları hakkında olduğu kadar rahat olacağız, farklı dillere hakim olduğumuz kadar Python [yazılım dili] bileceğiz."

Metreweli'nin 30 yılı aşkın süredir var olan Python programlama dilini örnek olarak seçmesi bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Ancak istihbaratın karanlık aleminde çalışan kadın ve erkekler vermek istediği mesajı çok net alacaktır.

Verinin her şeyin anahtarı olduğu ve biyometrik taramaların kendilerini sınır ve kontrol noktalarında saniyeler içinde yakalayabildiği bir devirde casuslar artık yalnızca sahte kimlikler ile hareket edemez.

MI6 bu devre ayak uydurabileceğini kanıtlamak zorunda.

