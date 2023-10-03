Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerine 5 bin kişi katıldı

Erdemli Müftüsü Hasan Küçük :

"Efendimize sevgimizi, muhabbetimizi arz etmek için bir araya geldik"

MERSİN - Mersin'de Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen sohbet, açık hava konferansı ve ilahi konserini kapsayan etkinliklere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Erdemli Müftülüğü tarafından Erdemli Belediyesinin desteğiyle sahildeki Devlet Bahçeli Meydanında başlayan etkinlikler de vatandaşlara yöresel lezzetlerden sıkma, bazlama ve çeşitli tatlılar ikram edildi. Bazı stantlarda ise Peygamber Efendimizi anlatan kitaplar dağıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ana teması "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerine 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerin düzenlendiği meydanı yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Erdemli Müftüsü Hasan Küçük, "Sevgili Peygamber Efendimizin, mevlidini, doğumunu bütün vatandaşlarımızla birlikte, 7'den 70'e genci, yaşlısı, öğrencisi, çoluk çocuğu hep birlikte idrak ediyoruz. Efendimize sevgimizi, muhabbetimizi arz etmek için bir araya geldik" dedi.

Bu yıl haftanın ana temasının "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlendiğini dile getiren Küçük, "Efendimizi iman ve istikamet yönüyle bu senenin ana teması etrafında 'Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ana teması etrafında, Allah Resulünü anmak için bir araya geldik. Anıyoruz, her bir anmadan anlamaya ve onun emsalsiz örnek hayatını, örnek şahsiyetini hayatımızın tam merkezine koymaya, onu kendimize en güzel şekilde örnek almaya çalışıyoruz. Esasen bir araya geliş amacımız o. Efendimizi seven, ona muhabbet duyan, onun için acaba ben de bir şey yapabilir miyim diyerek buraya gelip koşan, bir taraftan Kur'an tilavetlerini dinleyen, sohbetleri dinleyen, bir taraftan Allah rızası için ikramlarda bulunan kardeşlerimiz var. Allah hepsinden, hepimizden razı olsun" diye konuştu.

İkram çadırlarında görev alan imam Hatip Ali Köse de, "Biz de alanda standımızı açtık, gelen misafirlerimize çeşitli ikramlarımız var. Peygamber Efendimizi anmak, onu anlatmak, onu anlamak ve tüm insanlara onun ahlakını anlatmak için buradayız. Peygamber Efendimizi anlamak, onun ahlakıyla yaşamak hepimize nasip olur" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından vatandaşlara yönelik konferans verildi. Gecede ilahi konseri ise dinleyenleri mest etti.