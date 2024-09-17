Üye Girişi
Haberler
BBC

Meta, Rus Devlet Medyası Kanallarını Yasakladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Facebook'un sahibi Meta, Rus devlet medyasının platformlarında nüfuz operasyonları düzenlediği gerekçesiyle bazı kanalları yasakladığını duyurdu. Yasakların önümüzdeki günlerde uygulanacağı belirtilirken, Meta'nın Rus devlet medyası karşısındaki tavrının sertleştiği vurgulandı.

Facebook'un sahibi Meta, nüfuz operasyonları düzenlemek ve platformlarında denetimden kaçınmak için aldatıcı taktikler kullandıkları gerekçesiyle bazı Rus devlet medyası kanallarını yasakladığını duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada "Dikkatli değerlendirmeden sonra, Rus devlet medyasına kanallarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve diğer bağlı kurumlar, yabancı müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel düzeyde yasakladı" denildi.

Yasakların önümüzdeki birkaç gün içinde uygulanması bekleniyor.

Washington'daki Rus Büyükelçiliği, yayıncı RT ve Sputnik Haber Ajansı'nın sahibi Rossiya Segodnya BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Rus devlet medya kuruluşları, Batı ülkelerindeki siyasete nüfuz etmeye çalıştıkları iddiları nedeniyle tartışılıyor.

Sosyal medya devi Meta, Fecebook'ın dışında Instagram, WhatsApp ve Threads uygulamalarının da sahibi.

Meta'nın bu adımı, dünyanın en büyük sosyal medya şirketinin Rus devlet medyasıa karşı tavrını sertleştirmesi anlamına geliyor.

Meta iki yıl öne Rus devlet medyasının yayılmasına karşı daha kısıtlı önlemler almış, bu kanalların platformlarda reklam vermesini ve içeriklerinin kullanıcılara ulaşımını kısıtlamıştı.

Ukrayna'dak işgalin başlamasından bu yana Meta, diğer sosyal medya platformları gibi, AB, İngiltere ve Ukrayna'nın bu bölglerde bazı Rus devlet medya kanallarını engelleme isteklerine uymuştu.

Geçtimiz günlerde ABD, Rus devlet yayıncısı RT'yi, Tenessee'deki bir firmaya, Rus hükümetinin mesajının gizlendiği içerik dağıtması için 10 milyon dolar ödemekle suçlamıştı

Suçlamada, göç, cinsiyet ve ekonomi konularında sağcı görüşleri aktaran videoları iki RT çalışanı tarafından "gizlice kurgulandığı, paylaşıldığı ve yönetildiği" belirtilmişti.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de RT'yi "Rus istihbarat aygıtının fiili kolu" diye tanımlamıştı.

RT de Blinken'in sözlerini X platormundan canlı yayımlayıp "ABD'nin son komplo teorisi" diye tanımlamıştı.

BBC

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Facebook Politika Rusya Dünya

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Resmi Gazete bugün (17 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Real Madrid- Stuttgart maçı ne zaman? Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar? Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda?
title