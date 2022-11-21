"Messi ve Ronaldo'nun satranç masasında birlikte verdiği poz sahte çıktı"

Dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo ve Messi'nin satranç paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Fotoğraf dünya gündemine otururken iki yıldızın ortak paylaştığı fotoğraf 60 milyonun üzerinde beğeni aldı. Herkes sevilen iki futbolcunun bir araya geldiğini düşünürken fotoğrafla ilgili gerçek hayal kırıklığı yaşattı.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, ortak paylaşım yaptı. Bir markanın buluşturduğu ikili, eş zamanlı olarak bir arada oldukları fotoğrafı paylaştı.

HAYRANLARI MUTLU OLMUŞTU

Messi ve Ronaldo'nun paylaşımlarına adeta etkileşim yağdı. Futbolseverler Messi ve Ronaldo'nun bir araya gelmesinden dolayı hayli mutlu oldu.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Dünyaca ünlü markanın anlaştığı yıldız futbolcuların aslında fotoğraf çekimine ayrı ayrı girdiği ortaya çıktı. Ronaldo ve Messi, Pazar günü öğlen saatlerinde kamera arkası videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan videolarda Ronaldo ve Messi'nin bir araya gelmediği, hatta çekimin farklı mekanlarda yapıldığı görülüyor.

DUVAR KAĞITLARI FARKLI

Messi'nin önünde poz verdiği duvar kağıdının desenli olduğu göz çarparken, Ronaldo'nun düz duvar önünde objektif karşısına geçtiği açıkça görülebiliyor. Yani Ronaldo ve Messi aslında satranç tahtasının başına tek oturup poz vermiş.