'Meşhur fok balığı' Yulia, Gazze'de görüldü

İsrail sahillerinde ünlenen "meşhur fok balığı" Yulia, bu kez abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldü. İsrail sahillerinde ünlenen "meşhur fok balığı" Yulia, bu kez abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldü.

İsrail sahillerinde ünlenen "meşhur fok balığı" Yulia, bu kez abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldü.

Times of Israel adlı haber sitesi, İsrail'in Tel Aviv şehrindeki sahillerde görülmesiyle ün kazanan fok balığı Yulia'nın Gazze'ye geçtiğini duyurdu.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail güvenlik birimlerine Yulia'nın bölgeye ulaştığını haber verdi.

İsrail güvenlik birimleri ise fok balığına nasıl yaklaşılacağı konusunda Filistinli yetkilileri bilgilendirdi.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hareket özgürlüğü bir lüks değil, ölüm kalım meselesidir. Bunu Yulia'ya sorun." ifadeleriyle abluka altındaki Gazze'deki Filistin halkına destek verdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.