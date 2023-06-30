Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Şeyh Sabri, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kin ve bağnazlıkla işlenen bir suç olarak nitelendirdi. İlgili ülkelerin bu tür suçlara gereken cezayı vermeleri gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını "kin ve bağnazlıktan doğan bir suç" olarak niteledi.

Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayarak, bu menfur olayı işleyenlerden hesap sorulmasını istedi.

Son yıllarda İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kutsallara yönelik suçların arttığına dikkati çeken Sabri, "Bir harf bile değişikliğe uğramadan ve tahrif edilmeden elimize ulaşan tek kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in yakılması, kin ve bağnazlıktan doğan bir suçtur. İlgili ülkeler, bunlara gereken cezayı vermelidir." dedi.

Sabri, Kur'an-ı Kerim yakılmasının ifade özgürlüğü değil tam anlamıyla "Müslüman halkların tahrik edilmesi amaçlı bir fiil niteliğinde olduğunu" vurguladı.

Aksa hatibi, Müslümanların özellikle Avrupa'da yaygın hale gelen bu menfur olay karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.