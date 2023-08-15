İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Meryem Ana Evi'nde, Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü dolayısıyla ayin düzenlendi. Hristiyanlar bir araya gelerek İncil'den bölümler okudu, ilahiler söyledi ve dualar etti. Ayine katılanlara üzüm ile simit ikram edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi.

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla farklı ülkelerden gelen Hristiyanlar, Meryem Ana Evi'nde bir araya geldi.

İzmir Başepiskoposu ve Metropoliti Martin Kmetec'in yönettiği, "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Mum yakıp dilek dileyenler, "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti.

Ayine katılanlara üzüm ile simit ikram edildi.