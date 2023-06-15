Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adana 8. kafile ile hacca gidecek vatandaşları uğurladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı Hac organizasyonu çerçevesinde Adana 8. kafile ile hacca gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen uğurlama programına katıldı. Hz. Ebubekir Camiinde gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Vali Pehlivan, hacca giden vatandaşlardan birlik ve beraberlik için dua istedi ve ülkemizin birliği için de dualar edilmesini istedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı Hac organizasyonu çerçevesinde Adana 8. kafile ile hacca gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen uğurlama programına katıldı.

Hz. Ebubekir Camiinde, akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Buradaki programda açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "En kutlu yolculuğa çıkıyorsunuz. Manevi değeri en yüksek yolculuğa çıkıyorsunuz. Hacca, kutsal topraklara gidiyorsunuz. Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsunuz. Öncelikle yolunuz açık olsun" dedi.

"Ülkemizin birliği için dua ediniz"

Hacca giden vatandaşlardan, birlik ve beraberlik için dua isteyen Pehlivan, "Bu ibadet diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi niyetlerle başlıyor. Tabii nasip olması da gerekiyor. Ne mutlu ki sizlere sağlığınız yerindeyken bu ibadeti yapmak üzere bu yolculuğa çıkmak nasip oldu. Önce niyetlendiniz, niyetleriniz kabul oldu ve nihayet yola çıkmak nasip oldu. Bundan dolayı elbette ki bu nasibin şükrünü eda ediyorsunuz. Yoğun duygularla yola çıkıyorsunuz ve döndüğünüzde de inanıyoruz ki, heybeniz dopdolu geleceksiniz. Bizim sizlerden naçizane istirhamımız duadır. Aileniz, sevdikleriniz, anneleriniz, babalarınız, çocuklarınız için dua edeceksiniz. İstirham ediyoruz lütfen toplumumuz, ülkemiz, milletimiz, devletimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz için de dualar ediniz. Hem ülkemizin birliği beraberliği hem gönül coğrafyamızın huzuru, saadeti, esenliği için ve yaşamış olduğumuz musibetler, afetler için de lütfen dua ediniz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler, hacı adaylarının aileleri ile birlikte, Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı'nın kafile başkanlığında hacca gidecek olan 137 hacı adayını uğurladı. - MERSİN