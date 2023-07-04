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Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Dünya Haberleri

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 12-18 yaşındaki çocuklara yönelik yaz Kur'an kursları başladı. Kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenecek.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 12-18 yaşındaki çocuklara yönelik yaz Kur'an kursları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen kursların açılış programı, Denizciler Yatılı Kur-an Kursu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı, kurs kayıtlarının 10 Temmuz'a kadar sürdüğünü söyledi.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleneceğini aktaran Avcı, "Bugün itibarıyla 131 kız ve erkek öğrencimizin kaydı gerçekleştirildi. Bu sayının 200'ye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı Hisarcık Bozyazı Mersin Dünya Haberler

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