Mersin'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesinde bazı şahısların tarihi eser bulmak amacıyla ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen bölgede çalışma yapan ekipler, 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN