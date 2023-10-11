Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Mersin'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesinde bazı şahısların tarihi eser bulmak amacıyla ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen bölgede çalışma yapan ekipler, 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya