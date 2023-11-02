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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda kazı malzemeleri ile dedektör ve dron ele geçirildi.