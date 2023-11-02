Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda kazı malzemeleri ile dedektör ve dron ele geçirildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulmak için kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Operasyonda kazı malzemeleri ile dedektör ve dron ele geçirildi.
Kaynak: AA / Dünya