Mersin'de Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

Mersin'in Mut İlçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Filistin halkına destek amacıyla etkinlik düzenlendi. Mut'ta açılan yöresel pazarla Filistin'e maddi ve manevi destek sağlanacak.

Mersin'in Mut İlçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Filistin halkına destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Filistin'e destek olmak amacıyla Mut'ta yöresel pazar açıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Aydın Yılman "Dünyadaki bütün Müslümanlarının kardeştir. Prensibine inanan bir insan için İstanbul'la Filistin'i, Mut'la Pakistan'daki hiçbir farkı yoktur" dedi.

İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı ise, "Filistinlilerin, İsrail'in en acımasız zulmüne maruz kaldıkları. Aziz milletimize düşende maddi manevi anlamda yanlarında olduğumuzu göstermektir. İsrail adeta bir terör örgütü gibi orada kadın çoluk çocuk demeden sivil hasta dinlemeden oradaki insanların üzerine maalesef bomba yağdırıyor. Devletimize, milletimizle bütün Müslüman coğrafyaların yanında olduğunuz gibi, zulüm gören insanların yanında olduğunuz gibi Gazeli kardeşlerinizin de yanında olduğunuzu burada ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman yardım amaçlı düzenlenen açılışın duasını yaptı. Açılışa katılanlar daha sonra satışa sunulan ürünlerin stantlarını gezdi.

Kracaoğlan Çınaraltı Parkındaki pazarın açılışına, İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İl Müftüsü Aydın Yılman, İlçe Müftüsü Hasan Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Halifeoğlu, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MERSİN