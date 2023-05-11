Mercedes-Benz Fabrikasında Silahlı Saldırı: 2 Ölü

MERCEDES-BENZ'DEN AÇIKLAMA

Almanya'nın Sindefilgen'deki Mercedes-Benz fabrikasında bu sabah 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında Mercedes-Benz yetkilileri yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haberler bizi derinden sarstı ve üzdü. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve sahadaki tüm meslektaşlarımızla birlikte. Olayın ardından iki kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi polis nezaretinde. Kişiler, harici bir hizmet sağlayıcının çalışanlarıdır. Artık Sindelfingen'deki halk ve meslektaşlarımız için herhangi bir tehlike bulunmuyor."