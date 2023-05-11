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Mercedes-Benz fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü

Mercedes-Benz fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü

Dünya Haberleri

Almanya'nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes-Benz fabrikasında bugün silahlı bir saldırı oldu. Polis, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Almanya'nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes-Benz fabrikasında bugün silahlı bir saldırı oldu. Polis, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, bugün Mercedes-Benz fabrikasının üretim bölümünde 53 yaşındaki erkek bir saldırganın yerel saatle 07.45'te iki kişiyi vurduğunu duyurdu. Fabrika güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahale ederek polise teslim ettiği, vurulan iki kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, ölenlerin ikisinin de 44 yaşında olduğunu kaydetti.Fabrika binasının olaydan sonra boşaltıldığı, inceleme ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Yerel kaynaklar ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtirken polis, saldırganın ve ölenlerin kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mercedes Benz Almanya Dünya Haberler

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