Menzil Cemaatinin Lideri Abdulbaki Erol Vefat Etti
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Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, Pendik'te tedavi gördüğü hastanede yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi, Menzil Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol vefat etti.
Erol, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Pendik'te tedavi gördüğü Emsey Hastanesinde, öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.
Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Erol'un cenazesinin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Semra Orkan - Dünya