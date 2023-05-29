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Menteşe'de ilginç hortum görenleri şaşırttı

Menteşe'de ilginç hortum görenleri şaşırttı

Dünya Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan sağanak öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstünde oluşan ilginç hortum vatandaşlar tarağından cep telefonu ile kaydedildi.

Menteşe'de ilginç hortum görenleri şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan sağanak öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstünde oluşan ilginç hortum vatandaşlar tarağından cep telefonu ile kaydedildi.

Meteoroloji tarafından Muğla'nın iç kesimlerine yönelik yapılan gök gürültülü sağanak yağış, dolu, fırtına uyarısı sonrası öğleden sonra Güney bölgesinden gelen kara bulutlar önce hortum, ardından şiddetli sağanak yağışa neden oldu.

Yağmur öncesi Ula ilçesi üzerinden gelen toz bulutları havada hortuma neden oldu. Kara ile bağlantısı bulunmayan ilginç hortum vatandaşlar tarafından ce telefonu ile görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Dünya Haberler

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