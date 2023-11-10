Melbourne'da Filistin kökenli hamburgercinin dükkanında çıkan yangın gerilimi tırmandırdı

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da Filistin kökenli bir Avustralyalının hamburger dükkanında çıkan şüpheli yangın, kentte gerilimi tırmandırdı. Yangının ardından Filistin ve İsrail yanlıları arasında çatışmalar yaşandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da Filistin kökenli bir Avustralyalının hamburger dükkanında çıkan "şüpheli yangın", kentte gerilimi tırmandırdı.

The Age Gazetesinin haberine göre, Hamburgercideki "şüpheli yangının" ardından Hawthorn Road yakınlarında Filistin ve İsrail yanlıları karşı karşıya geldi.

Filistin yanlısı göstericiler "nefret suçuna hayır" sloganları atarken polis, birbirlerine saldırmaya çalışan taraflara biber gazıyla müdahale etti. Bölgedeki bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Victoria polis şefi Scott Dwyer ise basına yaptığı açıklamada, "şüpheli yangının" "nefret suçu" olmadığını vurgularken olaya dair detaylar ve delilleri paylaşamayacağını söyledi.

Öte yandan, sosyal medya platformu Instagram'da İsrail yanlısı bir kişi ise hamburgercinin önünden yaptığın video paylaşımda, "Yanmış bir şey kokuyor. Yemek mi yoksa Gazze'de yanan çocukların kokusu mu olduğundan emin değilim. Burası yakılmış, çok mutluyum bu kundaklamadan çünkü sahibi Filistin yanlısı bir gösteri organize etmişti. Cehennemde yanın." ifadelerini kullandı.

Hamburgercideki şüpheli yangın "nefret suçu" olabilir

Yanan hamburgercinin sahibi Filistin kökenli Avustralyalı Hash Tayeh ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemlerde çalışanlarının tehdit edildiğini kendisinin ise Filistin'e destek gösterilerine katıldığı gerekçesiyle eleştirildiğine dikkati çekerek yangının "nefret suçu" olabileceğini kaydetti.

Tayeh, kendisinin Gazze'de ateşkes ve şiddetin durması için gösterilere katıldığını belirterek "Bugünkü yangın benim barış çağrımı duraklatmayacak ve beni susturmayacak." ifadelerini kullandı.

Antisemitizme destek olduklarına dair "dedikoduların" gerçek dışı olduğunu kaydeden Tayeh, polisin "kundaklamanın" faillerini bulacağından emin olduğunu vurguladı.

Victoria İslami Konseyi ve bazı Filistin yanlısı gruplar ise "şüpheli yangının" Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik "kasti bir eylem" olduğuna dair derin endişe taşıdıklarını açıklayarak yetkilileri olayı aydınlatılmaya çağırdı.

Hamburgercinin sahibi hedef gösterilmiş

Avustralya Yahudi Birliği'nin Filistin yanlısı gösterilere katılan Fayeh'i sosyal medya ve internet üzerinden hedef gösterdiği de ortaya çıktı.

Birlikten yapılan açıklamada, Fayeh'in gösterilerdeki söylemlerinin "Yahudilere ölüm" şeklinde yorumlanabileceğinin altı çizilmişti.

New York merkezli Yahudi grubu olan İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği ise Tayeh'in katıldığı bir gösteride "nehirden denize özgür Filistin" sloganı attığı ve bunun "antisemitik" bir söylem olduğunu iddia etmişti.