Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, 300 Meksikalıyı ülkeye getirmek için 2 uçağın İsrail'e gönderileceğini açıkladı. Ayrıca, çatışmada kaybolan Meksika vatandaşlarıyla iletişim halinde olduklarını belirtti.

Meksika, vatandaşlarını İsrail'den getirtmek için 2 uçak gönderecek.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın, tahliye talebinde bulunan 300 Meksikalıyı ülkeye getirmek üzere Tel Aviv'e hareket edeceğini söyledi.

Lopez Obrador, ülkeye dönmek isteyen Meksikalılarla Filistin ve İsrail Büyükelçilerinin irtibata geçtiğini aktararak, "Orada bulunan Meksikalıların çoğu turistik gezi için seyahat etmişti. Ticari uçuşların iptal edilmesi sebebiyle mahsur kaldılar. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki uçak onları almak için İsrail'e uçacak." dedi.

Çatışmanın başlamasından bu yana 3 Meksika vatandaşının kayıp olduğunu belirten Lopez Obrador, ailelerle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

"Orta Doğu'daki çatışmalara taraf olmak istemiyoruz"

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Lopez Obrador, "Orta Doğu'daki çatışmalara taraf olmak istemiyoruz ancak barışa çözüm bulunması için katkıya hazırız. Şu ana kadar ne yazık ki İsrail'den ve Filistin'den çok sayıda ölüm haberi geldi ve biz bunu istemiyoruz. Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da kayıp vatandaşlara ilişkin İsrailli yetkilerle durumu istişare ettiklerini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, İsrail'de kayıtlı toplam 5 bin, Batı Şeria'da 35, Gazze'de ise 2 Meksika vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti