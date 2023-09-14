Meksika Parlamentosu'nda Uzaylı Mumyası Tartışması

Meksika Parlamentosu'nda gerçekleşen uzaylı mumyası tartışmaları dünya gündemine oturdu. Uzayda hayat var mı sorusuyla ilgili iddiaları ortaya atan Jaime Maussan'ın şaibeli geçmişi ve daha önceki iddiaları derlendi. Uzayda hayat var mı tartışmaları devam ediyor.

Bütün dünya 13 Eylül'de Meksika'da Parlamentosu'nda gerçekleşen "uzaylı" mumyası tartışmalarını konuşuyor. Bizim de aralarında bulunduğumuz birçok medya kuruluşu bu olaya şüpheyle yaklaşmış olsa da haberleştirdi. Gündem yoğunluğu ile biz de bu heyecana kapıldık ve iddialı başlıklar attık ve cümleler kurduk. Uzaylıların varlığı iddialarını ortaya koyan Jaime Maussan ve daha önce de ortaya çıkan şaibeli iddialarını sizler için derledik. Bu anlamda yeni ortaya çıkan bu bilgilere bakılırsa uzayda hayat var mı tartışmaları başka bahara kaldı.

Uzayda hayat var mı? Bu sorunun cevabını vermek için şaibeli bir isim: Jaime Maussan

Bugün doğrulama sitelerinin de paylaştığı gibi Jaime Maussan, oldukça şaibeli bir geçmişe sahip. Ayrıca Meksika Parlamentosu'nda yapılan uzaylıların varlığına ilişkin bu gösteri etkileyici olsa da bazı açılardan oldukça sorunlu.

Bu sorunlara dikkat çekenlerden birisi de Twitter'da ya da yeni adıyla X platformunda bilim içerikler paylaşan Çağla Üren.

Meksika Kongresi'nde sergilenen ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen cesetlerle ilgili en azından GERÇEK bilgiler floodu geliyor: 1. Bu oturum, Meksika Hükümeti'nin uzaylıları bulduğu ve dünyaya duyurduğu anlamına gelmiyor. Burada yalnızca bir grup araştırmacı, ellerindeki iki… pic.twitter.com/JbnAYZYjL9 — Çağla Üren (@caglauren) September 13, 2023

Oldukça uzun bir yazı kaleme alan Üren, öncelikle bu oturum hakkında önemli bir detaya yer verdi. Buna göre oturum, Meksika Hükümeti'nin ya da Parlamento'nun uzaylıların varlığını kabul ettiğini göstermiyor. Bu oturum sadece bir grup bilim insanının buldukları mumyalaşmış cesedi halka sunduğu ve ifade verdiği bir oturum.

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Ancak burada sunumu yapan gazeteci ve Ufolog olarak kendini tanıtan Jaime Maussan dikkat çekiyor. Maussan daha önce 2015 yılında da uzaylı olduğunu iddia ettiği bir mumyalaşmış cesetle karşımıza çıktı. Ancak yapılan araştırmalar, kafatası sivrilen bu çocuk cesedinin uzaylı değil insan olduğunu kanıtladı.

Maussan, yine benzer bir şaibeli durumla 2017 yılında da uzaylıların varlığı iddiasıyla karşımıza çıktı. Peru'nun Nazca bölgesinde ortaya çıkan 5 mumyanın uzun kafatasları ve el ve ayaklarında üçer parmakları vardı.

Maussan, bugün olduğu gibi bu mumyaların da dünyada yaşayan hiçbir şeye benzemediğini iddia etmişti. Ancak bu cesetleri inceleyen bilim insanları, mumyaların insan olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre mumyaların hepsinin üç parmaklı olması bir manipülasyondu. Bilim insanları, kafataslarında görülen sivrilmenin dini bir ritüelin parçası olarak kafalarının bağlanması ile oluştuğu görüşünde.

Diğer bir ilginç durum ise açıklamada adı geçen Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi tarafında karşımıza çıktı. Buna göre üniversitenin konuyla alakalı bir açıklama, duyuru ya da bilimsel bir çalışması yok. Buradan Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.

Şu an için henüz Maussan'ın iddiası çürütülmüş değil. Bu anlamda diğer iki iddia da olduğu gibi mumyanın DNA'sı incelenecek. Daha sonrasında ise bilim insanları bu konuda bir açıklama yapacak. Ancak bu iddianın da gerçek dışı çıkması halinde Maussan'ın yeniden aynı yöntemlere uzaylıların varlığı konusunda yapacağı çalışmaların ciddiye alınıp alınmayacağı merak konusu.

Peki tüm şaibelerden sonra sizce de uzayda hayat var mı iddiaları geçerliliğini yitirdi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.