Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı hayatını kaybetti

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Pico de Orizaba Dağı'na tırmanan 4 dağcının düşerek öldüğü bildirildi. Bu dağ, pek çok dağcının ölümüne sahne olmuştur.