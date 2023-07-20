Meksika Donanması'na ait yelkenli eğitim gemisi Türkiye'ye geldi

Meksika donanmasına ait yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc"un kumandanı Kaptan Jose Diaz Castillo, geminin misyonunun, Meksika halkının barış ve iyi niyet mesajını dünyanın dört bir yanına iletmek olduğunu söyledi.

Castillo, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Türkiye'ye gelen "Cuauhtemoc" gemisinde düzenlenen resepsiyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geminin misyonunu, teknik özelliklerini, yolculuklarını ve Türkiye'ye geliş amaçlarını anlatan Castillo, "Geçen nisanda Guerrero'nun Acapulco Limanı'ndan ayrıldık. Deniz Harp Okulunun yeni denizcilerini eğitmek için '2023 Eğitim Seferi'ni icra ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının bir parçası olmak için buradayız. Cumartesi tekrar yola çıkacağız." ifadesini kullandı.

Yelkenli eğitim gemisi Cuauhtemoc'un "denizlerin elçisi ve beyefendisi" olarak adlandırıldığını söyleyen Castillo, Meksika'daki denizci ruhunun yüceltilmesi ve Meksika'nın imajının dünyanın her yerine yansıtılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Castillo, "Cuauhtemoc"un Meksika Deniz Kuvvetlerinin gelecekteki subaylarını eğitmekle görevli olduğunu ve dünyanın dört bir tarafını gezdiklerini belirterek "Misyonumuz; Meksika halkının barış ve iyi niyet mesajını iletmektir." dedi.

İspanya'nın Bilbao Limanı'ndaki Celaya Tersanesi'nde 1982'de inşa edilen ve bugüne kadar dünyanın çeşitli denizlerinde yelken açıp 63 ülkede 217 limanı ziyaret eden gemi hakkında teknik bilgiler paylaşan Castillo, şunları kaydetti:

"Gemimizin inşa edilişinin 41. yılını kutluyoruz. Gemimiz 90 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 5,4 metre su çekimine sahip. Gemimizin ana direk, ön direk ve arka direk olmak üzere üç ana direği var. Gemimiz brick-barca (geleneksel üç direkli, okyanus seyahati için tasarlanmış geniş yelken alanıyla karakterize edilen, günümüzde genellikle eğitim amacıyla kullanılan yelkenli gemi), donanımlı bir gemidir."

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlamak için İstanbul'a geldik"

Castillo, Türkiye yolculuğuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meksika'dan yola çıktık, Panama Kanalı'nı, Havana ve Küba limanlarını geçtik. Akabinde Boston'a, ABD'ye geldik sonra Atlantik'i geçerek İspanya'ya vardık. Ardından 'Yüzyılın Armadası' festivali için Fransa'nın Rouen şehrini ziyaret ettik. Meksika'nın Uluslararası Denizcilik Örgütüne adaylığı dolayısıyla Londra Limanı'nı geçtik. İstanbul'a gelmeden önce son olarak lojistik ihtiyaç sebebiyle İbiza Limanı'na uğradık ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlamak için İstanbul'a geldik."

Castillo, inşa edildiği günden bu yana açık denizlerde 6 bin 432 gün geçiren ve toplam 829 binden fazla deniz mili (dünyanın etrafında 38'den fazla tura eşdeğer) mesafe kateden geminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için İstanbul'da olduğunun altını çizerek "Bu kutlamada yer almaktan büyük onur duyuyoruz çünkü burası güzel bir ülke, burası tarihle dolu bir ülke ve biz de hem tarihi öğrenmek hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlanmasında pay sahibi olmak için buradayız." dedi.