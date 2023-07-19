Meksika Donanması'na ait askeri okul yelkenli gemisi İstanbul'a geldi

Meksika donanmasına ait "Cuauhtemoc", 2023 yılının Nisan ayında Meksika'dan 140'ı askeri öğrenci toplam 266 kişilik mürettebatla yola çıkmıştı. Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla İstanbul'a gelen geminin, "2023 Eğitim ve Öğretim Seyri" sırasında ziyaret edeceği 13 ülkeden birinin Türkiye olduğu belirtildi. "Cuauhtemoc" adlı yelkenli gemi 19 Temmuz tarihinde 10.00-17.00, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağı belirtildi.

- İstanbul