Meksika Devlet Başkanı: Otis Kasırgası'ndan etkilenenlere yeterli destek sağlanıyor

MEKSİKO, 7 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde Otis Kasırgası'ndan etkilenenlere hükümetin yeterli desteği sağladığını söyledi.

Lopez Obrador Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, 25 Ekim'de Meksika'nın güney Pasifik kıyılarını vuran ve özellikle ülkenin başlıca turizm merkezlerinden Acapulco tatil beldesinde ciddi hasara yol açan 5. kategori bir kasırga olan Otis nedeniyle şu ana kadar 47 kişinin öldüğünün, 53 kişinin ise kayıp olduğunun bildirildiğini söyledi.

Lopez Obrador gazetecilere, "Yeterli destek veriliyor, sınır yok. Acapulco'nun ekonomik ve turistik faaliyetlerini yeniden tesis etmek ve en yoksul ve muhtaç insanlar öncelikli olmak üzere herkesle ilgilenmek için gereken her şey mevcut" dedi.

Felaketten etkilenen 250.000 aileye ev eşyası dağıtımının başlayacağını kaydeden Lopez Obrador, gelecek yıl Mart ayına kadar Acapulco'daki 35 otelin yeniden faaliyete geçeceğini de sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı, fırtınadan en çok etkilenen Guerrero belediyeleri olan Acapulco ve Coyuca de Benitez'deki iyileşmenin Aralık ayı itibarıyla gözle görülür hale geleceğini kaydetti.