Meksika Devlet Başkanı: İnsan kaçakçıları göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandırıyor

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, insan kaçakçılarının para karşılığında, göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandırdığını söyledi. ABD'li yetkililerle görüşmelerinde Venezuela, Küba, Haiti, Nikaragua ve diğer Orta Amerika vatandaşları için 400 bin çalışma vizesi çıkartıldığını hatırlatan Lopez Obrador, göçmenlerden ülkelerini terk etmeden önce ABD büyükelçiliklerine vize başvurusunda bulunmalarını istedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, insan kaçakçılarının para karşılığında, göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandırdığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Lopez Obrador, San Luiz Potosi eyaletinde, ABD'ye götürülme vaadiyle insan kaçakçıları tarafından kandırılan 50 göçmenin olduğu bir kamyonun durdurulduğunu belirtti.

Lopez Obrador, "ABD'ye götürme vaadiyle 6-8 bin dolar karşılığında göçmenleri aldatıyorlar. Bu insanlar birçok riskle karşı karşıya kalıyor. " ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililerle görüşmelerinde Venezuela, Küba, Haiti, Nikaragua ve diğer Orta Amerika vatandaşları için 400 bin çalışma vizesi çıkartıldığını hatırlatan Lopez Obrador, göçmenlerden ülkelerini terk etmeden önce ABD büyükelçiliklerine vize başvurusunda bulunmalarını istedi.

ABD sınırını kaçak yollardan geçmek isterken yakalanan göçmen sayısının 2022'de 2,76 milyon olduğu kaydedilmişti.

Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon düzensiz göçmenin yaşadığı düşünülüyor.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.