Meksika Devlet Başkanı, ABD'deki Hispanik topluluğunu göçmen karşıtı adaylara oy vermemeye çağırdı

MEKSİKO, 25 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'deki Hispanik topluluğunu Florida Valisi Ron DeSantis gibi göçmen karşıtı adaylara oy vermemeye çağırdı.

Obrador, ülkesinin başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği Perşembe günkü olağan basın brifinginde, "Göçmenlere zulmedenlere, saygı göstermeyenlere oy vermeyin, çünkü İncil'de de yazdığı gibi, göçmen saygıyı hak eder" dedi.

DeSantis, Çarşamba günü 2024 Kasım başkanlık seçimleri için ABD Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklamıştı.

DeSantis'in ABD'li muhafazakarlar arasında destek toplamak için göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konuları ele aldığını belirten Obrador, göçmenleri günah keçisi ilan etmenin sadece bir seçim stratejisi olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı, "Böyleleri çok iki yüzlüdür, DeSantis'e sorun, muhtemelen çalıştırdığı göçmenler vardır" dedi.

ABD hükümeti, göçmenlerin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğini iddia ederek sınırları içindeki fentanil krizinden Meksika'yı sorumlu tutuyor.

Meksika hükümeti ise ABD'yi özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımına karşı mücadelede yeterli çaba göstermemekle suçluyor.