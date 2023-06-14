Meksika'da zürafa için 'Benito'yu Kurtarın' kampanyası

Hayvan hakları aktivistleri, Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki Central Park'ta kötü koşullarda yaşadığı belirtilen Benito isimli zürafanın daha yaşanabilir bir yere götürülmesi için mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinde kışların çetin geçtiğini ve parktaki fiziki şartların Benito'ya uygun olmadığını savunan aktivistler, parka geçen ay getirilen zürafanın daha yaşanabilir bir yere götürülmesi için 'Benito'yu Kurtarın' etiketiyle sosyal medyada kampanya yürütüyor.

MEXICO Hayvan hakları aktivistleri, Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentindeki Central Park'ta kötü koşullarda yaşadığı belirtilen Benito isimli zürafanın, daha yaşanabilir bir yere götürülmesi için mücadele ediyor.

Ülkenin kuzeyinde kışların çetin geçtiğini ve parktaki fiziki şartların Benito'ya uygun olmadığını savunan aktivistler, parka geçen ay getirilen zürafanın daha yaşanabilir bir yere götürülmesi için "Benito'yu Kurtarın" etiketiyle sosyal medyada kampanya yürütüyor.

Benito'nun alışık olmadığı bir iklimin yaşandığı ülkeye getirilmesini eleştiren aktivistler, hayvanın doğal yaşamından koparılarak yalnızlığa itildiğine dikkati çekiyor.

Hayvan hakları aktivisti Ana Felix, yaklaşık bir aydır Benito'nun hayvan barınağına, hayvanat bahçesine veya kalifiye personelin bulunduğu uygun tesislere götürülmesi için mücadele ettiklerini dile getirerek "Çöldeyiz ve buradaki iklim kışın ve yazın sert geçer." dedi.

Benito'nun halihazırda yaşadığı yerde beslenmek için yeterince ağacın olmadığını öne süren çiftlik sahibi Matt Lieberman ise zürafayı satın almayı veya sahiplenmeyi teklif etti. Lieberman, hayvanın sert kış koşullarından etkilenmemesi için ona ısıtmalı ahır sağlayabileceğini de belirtti.

Eleştirileri reddeden Central Park'taki yetkililer, Benito'nun yaşam koşullarını iyileştirmek için çabaladıklarını ifade etti ancak zürafaya daha fazla ağaç sağlayamayacaklarını kaydetti.