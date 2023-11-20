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Meksika'da Yol Çalışmaları Sırasında İskele Çöktü: 5 İşçi Hayatını Kaybetti

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Meksika'da yol çalışmaları sırasında 15 metrelik yapı iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı. İskelenin özel yüklenici tarafından kurulduğu ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

MEXICO Meksika'da yol çalışmaları sırasında 15 metrelik yapı iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Meksika Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hidalgo eyaletindeki yol yapım çalışması sırasında, 15 metre uzunluğundaki yapı iskelesi çöktü.

Kazada 5 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.

İskelenin özel yüklenici tarafından kurulduğu ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Dünya

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