Meksika'da Turist Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 18 Yaralı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, turist otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Jalisco eyaletinden yola çıkan otobüs San Luis Potosi-Guadalajara otoyolunda kaza yaptı. Olay yerine ambulans ve kurtarma görevlileri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.