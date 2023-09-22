Meksika'da silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldürüldü
Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir evde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 5 kişinin cesedi bulundu. Emiliano Zapata kasabasındaki evde silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedi tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetlerin 5 erkeğe ait olduğunu duyurdu. Bu kişilerin cesetleri, kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir evde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 5 kişinin cesedi bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, Emiliano Zapata kasabasındaki evde silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedi tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetlerin 5 erkeğe ait olduğunu duyurdu.
Bu kişilerin cesetleri, kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.