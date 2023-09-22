Meksika'da silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldürüldü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir evde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 5 kişinin cesedi bulundu. Emiliano Zapata kasabasındaki evde silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedi tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetlerin 5 erkeğe ait olduğunu duyurdu. Bu kişilerin cesetleri, kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.