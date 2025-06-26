Meksika'da Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir evde düzenlenen partide kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olayı kınadı ve sürecin aydınlatılacağını bildirdi.
MEKSİKA'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato kentinde bir evde düzenlenen partiye kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Saldırıda 10 kişinin hayatını yaşamını yitirdiği belirtildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında saldırıyı kınayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya