Meksika'da Sıcak Hava Dalgası: 37 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye çıktı. Özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor. Haziran başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne yol açtı.