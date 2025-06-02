Meksika'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 12 Ölü

Meksika'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 12 Ölü
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Eyalet hükümeti, yangının sebebi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MEKSİKA'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Eyalet hükümeti, yangının sebebi hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Yerel yönetim ise yangında hayatını kaybedenlerin cenaze masraflarını ödeyeceklerini belirterek, "Bağımlılıklarından kurtulmaya çalışırken ölen kişilerin aileleri ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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